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İstanbul'da Otogar esareti bitti seferlerde son durum

İstanbul'da Otogar esareti bitti seferlerde son durum

İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle kısıtlama getirilen şehirler arası otobüs seferleri saat 09.00’dan itibaren yeniden başladı. Günlerdir yolların kapalı olması nedeniyle mahsur kalan vatandaşların bekleyişi seferlerin başlamasıyla sona ererken, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı havadan görüntülendi.

İstanbul'da Otogar esareti bitti seferlerde son durum

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, kar nedeniyle yollarda çok sayıda araç mahsur kalmıştı. Yolların kapanmasının ardından otobüs seferlerinin kısıtlanması saat 09.00’a kadar uzatılmıştı. 

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İstanbul'da Otogar esareti bitti seferlerde son durum

Otobüs terminallerinin bekleme salonu ve misafirhanelerinde mahsur kalan vatandaşların bekleyişi seferlerin yeniden açılmasıyla sona erdi. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yeniden başlayan seferler havadan görüntülendi.

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İstanbul'da Otogar esareti bitti seferlerde son durum

2 gündür yolların açılmasını beklediğini söyleyen İrem Aslan, “Ankara’ya gidecektim. Evde kaldım, bekledim yolların açılmasını. Bugün saat 09.00 itibarıyla açılmış, bekliyoruz” dedi. Otobüs şoförü Necati Özdemir ise, “3 gündür buradayım, bekliyorum. 18 saat mahsur kaldım” şeklinde konu

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İstanbul'da Otogar esareti bitti seferlerde son durum

Günlerdir seferlerin açılmasını beklediğini söyleyen Fevzi Şener, “Böyle bir sıkıntı yaşanmadı. Bu kadar kar nedeniyle yollar kapanacaksa belediyenin yapmış olduğu çalışmalardan kimse memnun değildir. Ben 3 gündür burada bekliyorum. Bu insanlar ne olacak? İzmir’e gidecektim” dedi.

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