İstanbul'da Otogar esareti bitti seferlerde son durum

Günlerdir seferlerin açılmasını beklediğini söyleyen Fevzi Şener, “Böyle bir sıkıntı yaşanmadı. Bu kadar kar nedeniyle yollar kapanacaksa belediyenin yapmış olduğu çalışmalardan kimse memnun değildir. Ben 3 gündür burada bekliyorum. Bu insanlar ne olacak? İzmir’e gidecektim” dedi.