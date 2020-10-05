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İstanbul'da otobüste ortalığı karıştıran maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürdü

İSTANBUL Kağıthane’de yolcu dolu olan bir halk otobüsünde oturan kadın, maskesini yarım takan ayaktaki yaşlı adama tokat attı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada adam kadına tükürükle karşılık verirken, yaşananlar anbean kaydedildi.

Kağıthane Seyrantepe-Topkapı seferini yapan bir halk otobüsünde geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz yaşlı bir adam evine gitmek üzere ayakta yolculuk etmeye başladı. Yolculuk devam ettiği esnada koltukta oturan kimliği belirsiz bir kadın, maskesini yarım taktığı gerekçesiyle yaşlı adam tepki gösterdi.

Adamın karşılık vermesi üzerine çıkan tartışmada, taraflar birbirine hakaret etmeye başladı. Tansiyonun iyice artması sonrası sinirlerine hakim olamayan kadın, adama tokat atarak maskesini çıkarttı.

Tokat karşısında neye uğradığını şaşıran adam, kadına tükürerek karşılık verdi. Adamın tükürmesi üzerine öfkeden çılgına dönen kadın, adama saldırarak vurmaya başladı. Bir yandan vuran diğer yandan çığlık atarak bağıran kadına vatandaşlar müdahale etti. Ortalığın karıştığı kavga ise otobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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