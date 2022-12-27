İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro, minibüs ve taksi ücretlerine zam geldi! İşte 2023 zamlı tarife

İSTANBULLULARA kötü haber geldi. İstanbul’da UKOME kararıyla toplu ulaşıma 29.10 oranında zam geldi. İstanbul’da 7,67 TL olan tam elektronik bilet fiyatı 9,90 liraya çıktı. Servis ücretlerine ise yüzde 19,95 oranında zam yapıldı.

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İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı. Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün ( UKOME) Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılan toplantısından enflasyon da dikkate alınarak toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. İstanbullular toplu taşımayı bundan sonra yüzde 29,10 zamlı kullanmaya başlayacak. Servis ücretlerine ise yüzde 19,95 oranında zam yapıldı.

Tam ve öğrenci bilet fiyatları...

İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zamla birlikte tam bilet ücreti 9,90 TL, öğrenci bilet ücreti 4,83 TL, tam abonman ücreti 777 TL, öğrenci abonman ücreti 140 TL oldu.

Minibüs ve taksilerde en kısa mesafe

Minibüslerde en kısa mesafe 5,25 liradan 7 liraya çıktı. Taksilerde ise açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, kilometre başına 6,30 liradan 8,51 liraya, zaman tarifesinde saatlik ise 67,20 liradan 100,80 liraya yükseldi. Taksilerdeki kısa mesafe ise yüzde 42 zam yapılarak 28 liradan 40 liraya yükseltildi.

İşte zamlı otobüs, metrobüs, metro ücretleri

Oy birliğiyle zam teklifi kabul edildi. Zam tarifesi yılbaşından itibaren, servis ücretleri 2. dönemden itibaren geçerli olacak. Buna göre yeni tarifeler şöyle:

Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL’den 9,90 TL,

Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL’den 4,83 TL,

Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL’den 7,09 TL,

Tam Abonman Ücreti 602 TL’den 777 TL,

Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL’den 140 TL,

Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL’den 12,65 TL,

Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL’den 8,51 TL,

Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL’den 100,80 TL,

Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL’den 40 TL,

Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL’den 7 TL,

Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL’den 792 TL,

Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL’den 422,41 TL'ye yükseldi.