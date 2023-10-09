İstanbul'da oto lastikçide yangın! Dumanlar birçok noktadan görülüyor
İSTANBUL'un Küçükçekmece ilçesindeki bir oto lastikçide yangın çıktı. Yangın çevredeki bir binaya da sıçrarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Abone ol
Küçükçekmece Menekşe Deresi kenarında bulunan bir oto lastikçide yangın çıktı. Yükselen dumanlar bölgede birçok noktada görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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