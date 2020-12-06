İstanbul'da oteli basan kadın çırılçıplak soyundu! Sebebi ise bakın ne
İSTANBUL'da sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen bir genç kadın, takip ettiği erkek arkadaşının Beyoğlu'nda bulunan bir otele girdiğini gördü. Otele giren kadın ortalığı birbirine kattı.
Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Beyoğlu'ndaki bir otelde yaşandı. Seher A. isimli genç kadın Adnan A. ile birlikteydi. Genç kadın, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle bir kafede buluştu. Akşam ilerleyen saatlerde yanından ayrılan sevgilisinin agresif hareketler sergilemesi sonrası bir durum olduğunu sezinleyen Seher, sevgilisini gizlice takip etti. Eşinin bir otele girdiğini gören genç kadın, sevgilisinin peşinden otele girdi.
Resepsiyon görevlisine sevgilisinin adını söyleyerek kaldığı oda numarasını öğrenmeye çalışan genç kadın olumsuz yanıt alınca otel görevlisine bağırmaya başladı. Genç kadının yoğun isteği üzerine odayı arayarak durumu anlatan resepsiyonist, Adnan A.'dan görüşmek istemediğine dair yanıt alıp, genç kadına durumu söyledi.
Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre otelden ayrılması istenen genç kadın ise üzerindeki paltoyu çıkartıp, Adnan'ın gelmemesi durumunda soyunacağını belirtti.
Otel görevlisi 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Genç kadın ise her geçen dakika sonrası kıyafetlerini çıkartmaya devam etti. Çırılçıplak kalana kadar soyunan genç kadın, polislerin gelip müdahale etmesi sonrası paltosunu giydirilerek emniyete götürüldü.