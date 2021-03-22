İstanbul'da otelde dehşet! İşkenceye uğradı kan eline bulaşınca yaladı: Tadı ne güzel
İSTANBUL'da sosyal medyadan tanıştığı kişiyle buluşan 47 yaşındaki Otteva Elvira, otelde dehşet yaşadığı dehşeti anlattı.
Rusya'da yaşayan 47 yaşındaki Otteva Elvira, sosyal medyadan tanıştığı Alp Mutlu ile sevgili oldu. 13 Mart'ta Rusya'dan İstanbul'a sevgilisi ile görüşmeye gelen Otteva Elvira, Alp Mutlu ile Ataşehir'de bir otele yerleşti. Yerleştikleri otelde Alp Mutlu'nun işkencelerine maruz kalan Otteva Elvira dehşeti yaşadı. 2 gün boyunca otel odasında birçok işkenceye uğrayan kadın, Alp Mutlu'nun markete gittiği sırada odadan kaçarak resepsiyondaki çalışanlara sığındı.
Alp Mutlu tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Elvira ise tedavisinin ardından ülkesine döndü. Otteva Elvira'nın avukatı Onur Eyüboğlu, "Müvekkilim daha önce de 3 kez Türkiye'ye geldir. Bu 4'ncü gelmesi. Önceki gelmelerinde de 2 kez şiddete maruz kalmış ancak kalıcı bir iz olmadığından bunları ailesinden saklamıştır" dedi. Ülkesine dönen Elvira ise, "İki gün boyunca bana yaşattığı hakaretlerin ve işkencelerin hesabını vermesini istiyorum. Türkiye devletine bu günlerde yanımda olduğu için teşekkür ediyorum" dedi.
Geliş gidişler birkaç kez sürdü: Rusya'da yaşayan 47 yaşındaki Otteva Elvira, biryıl önce sosyal medyadan fotoğraflarını beğenen 40 yaşındaki Alp Mutlu'yla arkadaş oldu. Otomotiv sektöründe çalışan Alp Mutlu, kadını İstanbul'a davet etti. Rusya-Türkiye arasındaki geliş gidişler birkaç kez sürdü. Otteva Elvira, 13 Mart'ta sevgilisini görmek için bir kez daha İstanbul'a geldi.
Tanınmayacak hale geldi: İkili Ataşehir'deki bir otele yerleşti. İlk günün sonunda Otteva Elvira'nın iddiasına göre eski kocasını ve 25 yaşındaki oğlunu kıskanan Alp Mutlu, iki gün boyunca saatlerce kadına işkence etti. Tanınmayacak hale gelen kadın, Alp Mutlu markete gitmek için odadan çıkınca resepsiyondakilere sığındı. Polis tarafından gözaltına alınan Alp Mutlu, sevk edildiği adliyede 'eziyet' suçlamasıyla tutuklandı.