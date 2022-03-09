İstanbul'da okullar perşembeden 14 Mart 2022'ye kadar tatil edildi! Memur ve işçiye de tatil var

İSTANBUL'da perşembe günü itibariyle okullar tatil edildi. İstanbul Valiliği son dakika kararını duyurdu. Engelli ve hamile olan memurlar da idari izinli. Okullar 14 mart 2022 pazartesi gününe kadar tatil edilirken üniversiteler de bu tatil kapsamında olacak.

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İSTANBUL'da günlerdir beklenen kar yağışı geldi. Asıl kar Perşembe ve Cuma günü yağacak. İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi gününe kadar tatil edildi. Beklenen haberi İstanbul Valiliği verdi. İstanbul Valiliği açıklamasında, "Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verildi" denildi.

Kar tatili haberini sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden bugün saat 10.30’da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

- 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

- İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Memur ve işçiye de tatil var

- Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Metro seferleri uzatıldı

İSTANBUL'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar metro seferlerinin süresi uzatıldı. Metro için yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

-"İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır".

İstanbul saatlik hava durumu

İstanbul'un kuzey ilçelerinde sulu kar yağışı başladı. Kar yağışı asıl etkisini gece yarısından sonra gösterecek. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü kar yağışı var. Hava sıcaklığı sibirya soğukları ile çok düşecek.

