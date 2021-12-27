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İstanbul'da okul müdürü öğrencileri dehşeti yaşattı! Boğazından tutup götürdü: Görüntüler ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı

İSTNABUL Kadıköy’de okul müdürünün öğrencilere şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Dehşete düşüren anlar güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde müdürün koridorda yakaladığı öğrencilere şiddet uyguladığı, bir öğrencinin kulağından çektiği, diğer öğrenciyi de boğazından tutarak götürdüğü yer görüldü.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de bulunan Şener Birsöz İlkokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre, okul müdürü 2 öğrenciye şiddet uyguladı. Öğrencilerden birinin kulağını çeken okul müdürü, diğer öğrencinin ise boğazını sıktı. Öğrencilerden bir diğeri merdivenlerden kaçarak okul müdüründen dayak yemekten kurtuldu.

Görüntünün sosyal medyaya düşmesi sonrası binlerce vatandaş sosyal medya hesaplarından okul müdürüne tepki gösterdi. Görüntülerin ortaya çıkması ve velilerin şikayetçi olması üzerine okul müdürü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, savcının talimatıyla imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Veliler imza topladı
Okul müdürünün 2 öğrenciye koridorda uyguladığı şiddet anları okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan, velilerin okul müdürünün görevden alınması için imza topladığı öğrenildi.

1 hafta önce de Aksaray'da dayakçı öğretmen skandalı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., 14 Aralık günü bir öğrencisi 'Hocam, T.K. size küfretti' deyince sınıftaki T.K.'yi koridora çıkarmıştı. Erkek öğrenci T.K.’ye neden küfrettiğini soran Ali Rıza Y., onu defalarca tokatlayıp, boğazını sıkmıştı. Gürültüleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden almıştı. T.K. de yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlatmıştı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 günlük rapor alıp, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü, görevden uzaklaştırdığı Ali Rıza Y. hakkında idari soruşturma başlatmıştı.

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