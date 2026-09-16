İstanbul’da öğrenci abonmanı 1 TL oluyor! Kimler yararlanacak, uygulama ne zaman başlayacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açıkladığı 1 TL’lik öğrenci abonmanı uygulaması öğrencilerin gündemine girdi. “İBB öğrenci abonmanı 1 TL mi?”, “Aylık öğrenci abonmanı ne kadar oldu?”, “1 TL öğrenci abonmanı nasıl yapılır?” ve “Kimler 1 TL’lik İstanbulkart abonmanından yararlanabilir?” gibi sorular araştırılıyor. Yeni uygulama sürekli bir tarife değişikliği değil, belirli tarihler arasında kullanılabilecek tek seferlik bir destek olarak hayata geçiriliyor. Peki kampanya ne zaman başlayacak, mevcut abonmanı bulunan öğrenciler ne yapacak? İşte ayrıntılar.

İBB ÖĞRENCİ ABONMANI 1 TL Mİ OLDU?

Evet, ancak uygulama tüm yıl boyunca geçerli yeni bir abonman tarifesi değil. 29 yaş altındaki öğrenciler, 21 Eylül-17 Ekim 2026 tarihleri arasında bir defaya mahsus olmak üzere öğrenci abonmanını 1 TL karşılığında satın alabilecek. Kampanya döneminin ardından normal öğrenci abonman tarifesi uygulanmaya devam edecek.

1 TL ÖĞRENCİ ABONMANI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İBB’nin yeni öğrenci ulaşım desteği 21 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 17 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. Öğrencinin bu tarih aralığında abonmanı hangi gün satın aldığı önemli olmayacak. Örneğin 10 Ekim’de 1 TL’ye abonman alan bir öğrenci, paketini satın aldığı tarihten itibaren bir ay boyunca kullanabilecek.

1 TL ÖĞRENCİ ABONMANI KAÇ GÜN GEÇERLİ?

Kampanya kapsamında satın alınan öğrenci abonmanı satın alındığı tarihten itibaren bir ay boyunca geçerli olacak. Dolayısıyla 1 TL yalnızca günlük veya tek kullanımlık ulaşım hakkı sağlamıyor; öğrencinin kampanya kapsamında satın aldığı aylık abonmanın bedelini ifade ediyor.

1 TL ÖĞRENCİ ABONMANINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

İstanbulkart’ın resmi açıklamasına göre kampanya 29 yaş altındaki öğrencileri kapsıyor. Öğrencilik hakkının İstanbulkart sisteminde aktif olması gerekiyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra şartları karşılayan üniversite öğrencileri de öğrenci İstanbulkart haklarından yararlanabiliyor.

İSTANBULKART 1 TL ÖĞRENCİ ABONMANI NASIL YAPILIR?

Öğrenciler kampanya başladığında İstanbulkart Mobil üzerinden kartlarını seçerek “Abonman Yükle” bölümünden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Sistem kampanya şartlarını karşılayan öğrenci için abonman ücretini 1 TL olarak uygulayacak. Öğrenci İstanbulkart başvurusu bulunmayanların ise önce kişiselleştirilmiş öğrenci kartı işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

MEVCUT ABONMANI OLAN ÖĞRENCİ 1 TL KAMPANYASINDAN YARARLANABİLİR Mİ?

Evet, ancak mevcut abonman devam ederken yeni abonman satın alınamıyor. Öğrencinin mevcut paketinin kullanım süresi ve bakiyesi tamamlandıktan sonra yeni abonman yüklemesi yapması gerekiyor. Mevcut abonmanı 21 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında sona eren öğrenci, kampanya süresi bitmeden 1 TL’lik abonmanı satın alabilecek.

ÖĞRENCİ İSTANBULKART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB, Öğrenci İstanbulkart başvuru sürecini tamamen dijital hale getirdi. Yeni kart başvuruları İstanbulkart’ın resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Başvuru tamamlandıktan sonra öğrenci kartını kargo ile adresine isteyebiliyor veya belirlenen İstanbulkart Başvuru Merkezlerinden teslim alabiliyor.

1 TL ÖĞRENCİ ABONMANI HER AY ALINABİLECEK Mİ?

Hayır. İBB’nin açıkladığı uygulama bir defaya mahsus olacak. Öğrenciler 21 Eylül-17 Ekim tarihleri arasındaki kampanya döneminde yalnızca bir aylık abonmanlarını 1 TL karşılığında satın alabilecek. Bu nedenle “İstanbul’da öğrenci abonmanı bundan sonra sürekli 1 TL olacak” şeklindeki yorumlar doğru değil.