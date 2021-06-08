İstanbul'da müsilaj seferberliği başladı! Marmara Denizi'nin tamamı 'Koruma Alanı' ilan ediliyor

İstanbul'da müsilaj temizleme çalışması başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "müsilaj seferberliği" kapsamında Kadıköy Caddebostan'da düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı. "Marmara Denizi'mizi kurtaracağız ve kaderine terk etmeyeceğiz" diyen Bakan Kurum, 2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız" dedi. İstanbul'da Pendik, Kocaeli'de Karamürsel, Bursa'da Mudanya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da eş zamanlı olarak müsilaj temizliği başladı.