İstanbul'da müsilaj seferberliği başladı! Marmara Denizi'nin tamamı 'Koruma Alanı' ilan ediliyor
MARMARA Denizi'ni kaplayan müsilajla mücadele start aldı. 'Müsilaj Sefeberliği'ne katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Marmara Denizi'mizi kurtaracağız ve kaderine terk etmeyeceğiz" dedi.
İstanbul'da müsilaj temizleme çalışması başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "müsilaj seferberliği" kapsamında Kadıköy Caddebostan'da düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı. "Marmara Denizi'mizi kurtaracağız ve kaderine terk etmeyeceğiz" diyen Bakan Kurum, 2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız" dedi. İstanbul'da Pendik, Kocaeli'de Karamürsel, Bursa'da Mudanya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da eş zamanlı olarak müsilaj temizliği başladı.
Marmara Denizi'nde görülen müsilajı (deniz salyası) temizleme çalışmaları, İstanbul Caddebostan Sahili'nde başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için kamu kurumları, belediyeler, akademik çevreler ile sivil toplum kuruluşlarınca başlatılan çalışma kapsamında, denizden müsilaj toplanmaya başlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için kamu kurumları, belediyeler, akademik çevreler ile sivil toplum kuruluşlarınca başlatılan çalışma kapsamında, denizden müsilaj toplanmaya başlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için kamu kurumları, belediyeler, akademik çevreler ile sivil toplum kuruluşlarınca başlatılan çalışma kapsamında, denizden müsilaj toplanmaya başlandı.