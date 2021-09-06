İstanbul'da Metro'nun simgesi değişti Bakan Karaismailoğlu yeni simgeyi paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da metronun simgesinin değiştiğini duyurdu. İşte Karaismailoğlu'nu paylaştığı yeni Metro simgesi...

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da metronun simgesinin değiştiğini kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul’da metronun yeni simgesi" diyerek yeni logoyu paylaştı.

Karaismailoğlu'nun paylaşımına kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni geldi.

Adil Karaismailoğlu'nun paylaşımı:

Öte yandan İstanbul'da metro logosu olarak daha önce Faruk Çağlar'ın yaptığı "M" amblemi kullanılıyordu. 1990 yılında tasarlanan logo, uzun yıllar boyunca Metro İstanbul'un amblemi oldu.