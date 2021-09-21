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İstanbul'da metrelerce kuyruk oluştu: Burası bir işkence, içerisi daha beter

İstanbul'da metrelerce kuyruk oluştu: Burası bir işkence, içerisi daha beter

Sefer yapılamayan metro durakları nedeniyle Şirinevler'de metrelerce otobüs kuyruğu oluşmaya başladı. Kalabalık havadan da görüntülendi.

İstanbul'da metrelerce kuyruk oluştu: Burası bir işkence, içerisi daha beter

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında geçen yıl Eylül ayında başlatılan metro entegre çalışmaları nedeniyle seferler Yenikapı ve Ataköy-Şirinevler durakları arasında gerçekleştiriliyor.

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İstanbul'da metrelerce kuyruk oluştu: Burası bir işkence, içerisi daha beter

 Sefer yapılamayan duraklara da vatandaşlar otobüslerle ücretsiz şekilde taşınıyor. 

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İstanbul'da metrelerce kuyruk oluştu: Burası bir işkence, içerisi daha beter

Ataköy-Şirinevler durağında yolculuğu sona eren vatandaşlar Şirinevler otobüs durağından kaldırılan ücretsiz otobüslerle Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi ve Atatürk Havalimanı durağına gidiyor

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İstanbul'da metrelerce kuyruk oluştu: Burası bir işkence, içerisi daha beter

Yolcuların sayısının fazlalığı ise Şirinevler Meydanı ve ara sokaklarına kadar uzanan metrelerce kuyruğa neden oluyor. 

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