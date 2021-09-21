İstanbul'da metrelerce kuyruk oluştu: Burası bir işkence, içerisi daha beter
Sefer yapılamayan metro durakları nedeniyle Şirinevler'de metrelerce otobüs kuyruğu oluşmaya başladı. Kalabalık havadan da görüntülendi.
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında geçen yıl Eylül ayında başlatılan metro entegre çalışmaları nedeniyle seferler Yenikapı ve Ataköy-Şirinevler durakları arasında gerçekleştiriliyor.
Sefer yapılamayan duraklara da vatandaşlar otobüslerle ücretsiz şekilde taşınıyor.
Ataköy-Şirinevler durağında yolculuğu sona eren vatandaşlar Şirinevler otobüs durağından kaldırılan ücretsiz otobüslerle Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi ve Atatürk Havalimanı durağına gidiyor
Yolcuların sayısının fazlalığı ise Şirinevler Meydanı ve ara sokaklarına kadar uzanan metrelerce kuyruğa neden oluyor.