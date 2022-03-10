İstanbul'da memur ve işçilere kar tatili geldi 11 Mart cuma günü izinli olacaklar

İSTANBUL'da kamuda çalışan memur ve işçi için son dakika 'izin' açıklaması geldi. Asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da idari izinli sayılacağı bildirildi.

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İSTANBUL'da bastıran kar yağışı sebebiyle İstanbul Valiliği son dakika kararlar alıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya basın toplantısı ile alanın 2 yeni kararı duyurdu. Bu kararlardan ilki kamuda çalışan memur ve işçiler için oldu. Buna göre İstanbul'da, asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanlar 11 Mart 2022 cuma günü idari izinli sayıldı.

Valiliğin aldığı bir diğer karar ise motosiklet ve scooterlar için oldu. Ali Yerlikaya, "Motosiklet ve scooter'ların kullanımı bugün 19.00’dan sonra 2. bir karara kadar yasaklandı" dedi.