HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da maske takmayana 900 lira ceza kesilecek! Sabit fiyat kararı

İSTANBUL'da maske takmamanın cezası kaymakamlıklarca belirlendiği için ilçeden ilçeye ceza miktarı farklıydı. Yeni kararla birlikte kentte maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek.

Abone ol

Koronavirüs sebebiyle 48 ilde maske takma zorunluluğu kararı alındı. İstanbul Valiliği de açık alanlarda maske takma zorunluluğuna uymayanlara cezai kesileceğini açıkladı.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kesilen cezalar kaymakamlıklara bırakıldığı için 3 bin 150 liraya kadar ceza kesiliyordu. Ancak bu cezalar ilçeden ilçeye farklılık gösteriyordu. Örneğin Beşiktaş Kaymakamlığı dün 3 gün uyarma ardından 950 lira cezai işlem uygulanacaktı. Bu rakam Gaziosmanpaşa'da ise 392 lira olarak belirlenmişti.

Ceza 900 TL olarak belirlendi

Farklılığı ortadan kaldırmak için İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi dün saat 17.00'da Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL olarak belirlendi.

Maske uygulaması

Vatandaşların çoğu uygulamadan memnun olduğunu dile getirirken, büyük bir çoğunluk ise bu kurala halen uymuyor. Maske takan vatandaşların ise doğru kullanmadığı görülüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Hayatı durdurmadan Covid-19'dan korunmanın 5 yolu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde her şeyi anlattı
Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihi için anlaştı
Piyasalarda ikinci dalga korkusu! Dolarda yükselme eğilimi
3 tip yeni üniversite modeli geliyor! Dev reform Erdoğan'a sunuldu
Altın devinde miras kavgası! Hissedarlar birbirine girdi
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüste ikinci dalga için tarih verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Manuel Pellegrini'nin menajerinden flaş Fenerbahçe sözleri
Beşiktaş ile Denizlispor 40. randevuda
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 15 köyde sokağa çıkma yasağı!
Karim Benzema Real Madrid'i sırtladı
Galatasaray'dan Caner Erkin'e 2 yıllık teklif
27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı hangi saatlerde yasak?
Yorumlar 6 yorum