İstanbul'da mahalle muhtarı eski sevgilisine dehşeti yaşattı! 'Hayat kadını bu oğlunu atın...'

İlişkimiz seçim arefesinde başladı

Başından geçenleri anlatan M.K öyle devam etti: “O şahıs ile ilişkimiz seçim arifesinde başladı. Onun azası olan bir kadın tanıştırdı bizi. İlişkimiz ilk yıl çok iyi gidiyordu, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bana evleneceğimizi söyledi. Etrafındakilere beni sözlüsü, nişanlısı olarak tanıttı. Sonraki yıllarda ise takıntıları ortaya çıktı. Sürekli beni suçlamaya başladı."