İstanbul'da mahalle muhtarı eski sevgilisine dehşeti yaşattı! 'Hayat kadını bu oğlunu atın...'
İSTANBUL Esenyurt’ta mahalle muhtarı sevgilisinden ayrılmak isteyen kadın, dehşeti yaşadı. Sevgilisi tarafından defalarca darp edildiğini ve kendisine iftira atıldığını iddia eden kadın, adli işlem başlattı. Çocuğunun başına bir şey gelmesinden endişelendiğini ifade eden kadın ise, “Dayanamıyorum artık yaşadıklarım son bulsun” diyerek yetkililerden yardım istedi.
İstanbul'da bu seferde Esenyurt’ta M.K. isimli kadın, eski sevgili dehşeti yaşadı. Mahalle muhtarlığı yapan sevgilisinden şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrılan M.K., aradan geçen yaklaşık 5 aylık sürede psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldı. M.K, eski sevgilisinin, kendi adına sosyal medyada sahte hesaplar açtığını ve bu hesaplarda kendini hayat kadını gibi tanıttığını söyledi.
Mağdur kadın M.K., “Bir seferinde ise bu adam, oğlumun okuluna giderek benim hayat kadını olduğumu söyledi. Oğlumun okuldan atılması için müdüre baskı yaptı” dedi. Tehdit ve iftiralarının dışında ayrıca eski sevgilisi tarafından muhtarlık ofisinde dahi darp edildiğini iddia eden kadın, o anlarda ne yapacağını bilemeyerek sadece fotoğraf çektiğini söyledi.
Yaşadıkları ile ilgili olarak yakın zamanda adli işlem başlatan M.K, şiddet ve iftiraların bir an önce son bulmasını istersen, eski sevgilisinin ise kendisine ve ailesine zarar vermemesi için koruma talep etti.
İlişkimiz seçim arefesinde başladı
Başından geçenleri anlatan M.K öyle devam etti: “O şahıs ile ilişkimiz seçim arifesinde başladı. Onun azası olan bir kadın tanıştırdı bizi. İlişkimiz ilk yıl çok iyi gidiyordu, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bana evleneceğimizi söyledi. Etrafındakilere beni sözlüsü, nişanlısı olarak tanıttı. Sonraki yıllarda ise takıntıları ortaya çıktı. Sürekli beni suçlamaya başladı."