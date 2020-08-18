İstanbul'da mahalle ayağa kalktı! Bakkal kıza sarılıp taciz etti
İSTANBUL Esenyurt'ta bir bakkal, 13 yaşındaki müşteri kıza sarılarak cinsel istismarda bulundu. Yabancı uyruklu bakkalı polis öfkeli kalabalığın elinden zor kurtardı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi taciz iddiası ile ayağa kalktı. Cadde üzerinde yer bakkal dükkanını işleten 35 yaşındaki Abdülaziz O. isimli yabancı uyruklu kişi iddiaya göre, dükkanına alışveriş yapmak için gelen 13 yaşındaki E.S.K. adlı bir kız çocuğuna sarılarak cinsel istismarda bulundu.
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Bu çirkin olay duyulunca ortalık ayağa kalktı. Haberi alan çok sayıda kişi, bakkala gelerek Abdülaziz O.'yu linç etmek istedi.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine kısa sürede Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisleri sevk edildi.
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Polis, öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirirken aldığı darbelerle hafif şekilde yaralanan Abdülaziz O. sıkı güvenlik önlemleri altında bölgeden çıkartılarak Esenyurt Polis Merkezi'ne götürüldü.
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