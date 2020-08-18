İstanbul'da mahalle ayağa kalktı! Bakkal kıza sarılıp taciz etti

İstanbul'un Esenyurt ilçesi taciz iddiası ile ayağa kalktı. Cadde üzerinde yer bakkal dükkanını işleten 35 yaşındaki Abdülaziz O. isimli yabancı uyruklu kişi iddiaya göre, dükkanına alışveriş yapmak için gelen 13 yaşındaki E.S.K. adlı bir kız çocuğuna sarılarak cinsel istismarda bulundu.