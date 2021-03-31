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İstanbul'da lüks villada can pazarı! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

İstanbul'da lüks villada can pazarı! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

İSTANBUL Büyükçekmece'de Mısırlı iş adamına ait villada çıkan yangında alevlerden kaçmak isteyen kadının dakikalarca balkondan sarktığı görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da lüks villada can pazarı! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'nde bulunan bir site içindeki Mısırlı iş adamına ait 3 katlı villada, geçtiğimiz pazartesi günü 17.30 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Villa alevler içinde kalırken iş adamı Ahmet Omar ile yanındaki Rus Irina Rodenkov çareyi balkona kaçmakta buldu.

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İstanbul'da lüks villada can pazarı! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Alevler ve dumanlar yükselirken Irina Rodenkov balkonun korkuluklarına tutunarak aşağıya sarktı. Bu şekilde bir süre yardım bekleyen kadın daha sonra aşağıya atladı.

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İstanbul'da lüks villada can pazarı! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

İş adamı Ahmet Omar da çareyi balkondan atlamakta buldu. Omar ve Rodenkov'un yaralanırken itfaiye müdahale ederek yangını söndürdü.

İŞTE O DEHŞET ANLARININ VİDEOSU

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İstanbul'da lüks villada can pazarı! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Ahmet Omar ve Irina Rodenkov'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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