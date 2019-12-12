İstanbul'da lüks rezidansta vahşi cinayet! Sevgilisini öldürüp bavula koydu

İstanbul'da Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta vahşi bir cinayet gerçekleşti. Müteahhitlik yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Abdulselam G. (29) , sevgilisi olduğu belirtilen Didem Mengü (30)'yü kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü.