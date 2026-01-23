BIST 12.851
İstanbul'da lüks rezidansta Iraklı diplomata bakıcı şoku

Beşiktaş Balmumcu'da yaşayan Iraklı diplomat Rania K.'nın evinden bakıcılar Luisa P. ve Upi J. toplam 130 bin dolar nakit para çalarak kaçtı. Olayın ardından bakıcılar, hırsızlığı örtbas etmek için diplomatın kendilerine şiddet uyguladığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Balmumcu Mahallesi'nde lüks bir rezidansta yaşayan Iraklı diplomat Rania K. (38) geçtiğimiz aylarda bakıcılarının ihanetiyle sarsıldı.

Çocuklarını aylardır emanet ettiği bakıcılar Luisa P. (26) ve Upi J. (24) diplomatın evinden 130 bin dolar nakit para çalarak işten izinsiz şekilde ayrıldı.

Olayın ardından bakıcılar bu kez savcılığa giderek, akılalmaz bir iddiada bulundu. Bakıcılar, Iraklı diplomatın kendilerine şiddet uyguladığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Ancak bu iddiaların hırsızlığı örtbas etmeye yönelik olduğu ortaya çıktı.

Mağdur diplomat Raina K. ise ifadesinde "Upi 11 ay, Luisa 16 ay boyunca yanımdaydı ve çocuklarımı hiç düşünmeden onlara emanet ediyordum. Kendilerine her zaman iyi davrandım ve maddi manevi destekte de bulundum. Buna rağmen çocuklarımı odalarında yalnız bırakarak nakit paramı alıp kaçtılar. Üstüne bir de asılsız suçlamalarda bulundular.  Çocuklarımı emanet ettiğim kişilerin böyle bir kumpas kurması hayatımın en büyük hayal kırıklığı oldu" dedi.

Bakıcıların olayın ardından tutuklanıp cezaevine gönderildiği öğrenildi.



