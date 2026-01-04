BIST 11.498
DOLAR 43,02
EURO 50,45
ALTIN 5.991,88
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da lodos! Kopan çatıdan düşen parçalar araçlara zarar verdi

İstanbul'da lodos! Kopan çatıdan düşen parçalar araçlara zarar verdi

İstanbul'da dünden beri etkisini sürdüren kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Gaziosmanpaşa'da kopan çatıdan düşen parçalar araçlara zarar verdi.

Abone ol

Lodos nedeniyle Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın çatısı koptu. Çatıdan kopan parçaların bir kısmı, sokakta park halindeki 2 aracın üzerine düştü.

Araçlarda hasar oluşurken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çatıda çalışma yaptı. Lodos nedeniyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor.

İstanbul'da lodos! Kopan çatıdan düşen parçalar araçlara zarar verdi - Resim: 0

Şehir Hatlarının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, dün iptal edilen seferler bugün de yapılamıyor.

Öte yandan, kuvvetli rüzgarın etkisiyle sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu.

Dalgalar, Üsküdar, Zeytinburnu, Kuruçeşme, Bebek ve Avcılar sahilinde etkili oldu. Sahil şeridinde yürüyüşe çıkan ve balık tutan vatandaşlar, rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı

ÖNCEKİ HABERLER
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan "Milli Teknoloji Hamlesi" vurgusu
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan "Milli Teknoloji Hamlesi" vurgusu
BBP lideri Mustafa Destici: ABD eşkıyalık ve haydutluk yapmaktadır
BBP lideri Mustafa Destici: ABD eşkıyalık ve haydutluk yapmaktadır
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Güney Afrika’da yıldırım düşmesi sonucu can pazarı
Güney Afrika’da yıldırım düşmesi sonucu can pazarı
Trafikte bütün cezalar değişiyor. İşte yeni trafik cezaları
Trafikte bütün cezalar değişiyor. İşte yeni trafik cezaları
Fenerbahçe’de tarihi adım! Bankalar Birliği defteri kapanıyor
Fenerbahçe’de tarihi adım! Bankalar Birliği defteri kapanıyor
Antalya'da vahşet! Güvenlik görevlisi, eşini ve kızını öldürdü
Antalya'da vahşet! Güvenlik görevlisi, eşini ve kızını öldürdü
Cevdet Yılmaz: Venezuela halkının yanında olmaya devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: Venezuela halkının yanında olmaya devam edeceğiz
Aralıkta Mescid-i Aksa'ya 27 kez baskın yapıldı, Harem-i İbrahim Camisi'nde ezan 53 defa engellendi
Aralıkta Mescid-i Aksa'ya 27 kez baskın yapıldı, Harem-i İbrahim Camisi'nde ezan 53 defa engellendi
Bakan Uraloğlu açıkladı! Milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek
Bakan Uraloğlu açıkladı! Milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek
Nijerya'nın Yobe eyaletinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu 25 kişi öldü
Nijerya'nın Yobe eyaletinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu 25 kişi öldü
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı