İstanbul'da lodos hayatı felç etti!

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle birçok ilçede devrilen ağaçlar araçlarda hasara neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından etkisini gösteren kuvvetli lodos nedeniyle kentte birçok noktada ağaçlar devrildi.

Şişli Esentepe Mahallesi Harman-1 Sokağı'nda park halindeki bir otomobilin üzerine devrilen ağaç, itfaiye ekiplerince parçalanarak kaldırıldı. Otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Bakırköy'de, Zuhuratbaba Mahallesi'nde de bir ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.

Ağaç, belediye ekiplerince yolun kenarına alınırken araçta hasar meydana geldi.

Yeşilköy'de, bir ağaç, şiddetli rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek devrildi. Belediye ekiplerince yola düşen ağaç buradan kaldırıldı.

