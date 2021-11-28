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İstanbul'da lodos etkili oldu! Dalgaların yüksekliği 3 metreye kadar ulaştı

İstanbul'da lodos etkili oldu! Dalgaların yüksekliği 3 metreye kadar ulaştı

İSTANBUL'da beklenen kuvvetli lodos sabah saatlerinde etkili oldu. Caddebostan Sahili'nde oluşan dalgaların boyu 3 metreye kadar ulaşırken, sahile yürüyüş yapmaya gelenler de o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

İstanbul'da lodos etkili oldu! Dalgaların yüksekliği 3 metreye kadar ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Bugün sabah saatlerinde kuvvetli lodos etkisini gösterdi. 

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İstanbul'da lodos etkili oldu! Dalgaların yüksekliği 3 metreye kadar ulaştı

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde ve Bakırköy Sahili'nde dalgalar oluştu. Lodos nedeniyle dalgaların yüksekliği zaman zaman  yaklaşık 3 metreye kadar ulaştı.

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İstanbul'da lodos etkili oldu! Dalgaların yüksekliği 3 metreye kadar ulaştı

Kadıköy'de sahile yürüyüş yapmak için gelen vatandaşlar da o anları cep telefonlarıyla kaydetti. 

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İstanbul'da lodos etkili oldu! Dalgaların yüksekliği 3 metreye kadar ulaştı

Lodos nedeniyle oluşan dev dalgaları görüntüleyen bir kişi, "Çok keyifli her şey çok güzel. Hoşuma gitti. Kuşlar, dalgalar sahile vuruyor, çok güzel bir sabah" dedi. 

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