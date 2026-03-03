BIST 13.346
İstanbul'da lisedeki bıçaklı saldırı! Fatma öğretmen hayatını kaybetti

İstanbul'da lisedeki bıçaklı saldırı! Fatma öğretmen hayatını kaybetti

İSTANBUL Çekmeköy'de 2 öğretmeni ile bir öğrenciyi bıçakla yaralayan lise öğrencisi gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan yaralı öğretmenlerden Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), kadın öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçakla yaraladı.

İstanbul'da lisedeki bıçaklı saldırı! Fatma öğretmen hayatını kaybetti - Resim: 0

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul'da lisedeki bıçaklı saldırı! Fatma öğretmen hayatını kaybetti - Resim: 1

Şüpheli F.S.B, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Fatma Nur Çelik hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

MEB SORUŞTURMA BAŞLATTI

 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin saldırısı sonucu biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiği olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

