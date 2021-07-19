İstanbul'da kurbanlık boğa kamyonetten atladı! D-100'de trafiği birbirine kattı
PENDİK'te seyir halindeki kamyonetten atlayarak kaçan boğa, trafiğin sıkışmasına neden oldu. Olay yerine gelen çekiciye bağlanan boğa, yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından sahibinin kamyonetine konularak götürüldü.Abone ol
Gümüşhane Kelkit'ten getirildiği öğrenilen kurbanlık boğa, Pendik D-100 karayolu Kadıköy istikametinde seyir halindeki 34 FG 1281 plakalı kamyonetin kasasından iplerini kopartarak yola atladı.
Kurbanlık boğanın sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine Pendik Belediyesi'nden veterinerler ve polis geldi.
1 saat boyunca uğraştılar
Polis ekiplerince 2 şeritli yol tek şeride düşürülerek önlem alınırken, karayolunun ortasında bulunan telli bölümde sıkıştırılan boğa, sakinleştirici iğne yapılarak gözleri bağlandı.
Olay yerine gelen çekiciye bağlanan boğa, yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından sahibinin kamyonetine konularak götürüldü.