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İstanbul'da kurbanlık boğa kamyonetten atladı! D-100'de trafiği birbirine kattı

İstanbul'da kurbanlık boğa kamyonetten atladı! D-100'de trafiği birbirine kattı

PENDİK'te seyir halindeki kamyonetten atlayarak kaçan boğa, trafiğin sıkışmasına neden oldu. Olay yerine gelen çekiciye bağlanan boğa, yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından sahibinin kamyonetine konularak götürüldü.

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Gümüşhane Kelkit'ten getirildiği öğrenilen kurbanlık boğa, Pendik D-100 karayolu Kadıköy istikametinde seyir halindeki 34 FG 1281 plakalı kamyonetin kasasından iplerini kopartarak yola atladı.

Kurbanlık boğanın sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine Pendik Belediyesi'nden veterinerler ve polis geldi.

1 saat boyunca uğraştılar

Polis ekiplerince 2 şeritli yol tek şeride düşürülerek önlem alınırken, karayolunun ortasında bulunan telli bölümde sıkıştırılan boğa, sakinleştirici iğne yapılarak gözleri bağlandı.

Olay yerine gelen çekiciye bağlanan boğa, yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından sahibinin kamyonetine konularak götürüldü.

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