İstanbul'da küçük ücretler karşılığında baktırdı! Hayatının şokunu yaşadı
İSTANBUL'da sosyal medyada dolaşırken yıldıznamesine baktırmak isteyen Işıl Avşar isimli kadın hayatının şokunu yaşadı.
İddiaya göre, yıldıznamesine baktırmak isteyen Işıl Avşar isimli kadını, 625 bin 650 lira dolandıran Sevgin Mükerrem Ergüneş, Hatice Defne Balcı ve Irmak Avşar hakkında ‘Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Dolandırıcı oldukları iddia edilen 3 kadının yargılanmalarına İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesi gerçekleşti.
Duruşmaya katılmak için tutuksuz sanıklar Hatice Defne Balcı ve Sevgin Mükerrem Ergüneş mahkeme salonunda hazır olurken müşteki Işıl Avşar da mahkemede hazır bulundu. Aynı zamanda taraf avukatları da duruşmada yer almak için mahkeme salonunda yerini aldı.
Sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş, duruşmanın başlamasının ardından yapılan kimlik tespiti sırasında, ilkokul mezunu olduğunu, yaşam koçluğu yaptığını ve aylık gelirinin ortalama 40 bin lira olduğunu belirtti.