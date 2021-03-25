İstanbul'da kubbedeki tabut görenleri şok etti! Mezardan çıkmış hikayesi bakın ne
İSTANBUL'daki Katip Sinan Camii'nin kubbesindeki tabut vatandaşların ilgisini çekti. Eşi benzeri olmayan caminin hikayesi herkesi şaşırttı.
Fatih semtinde bulunan Katip Sinan Camii, kubbesinde bulunan tabut ile eşine az rastlanır bir cami olma özelliğini taşıyor. Cami 1469 yılında Osmanlı sarayının mutfak katibi Katip Sinan Efendi tarafından yaptırıldı. Caminin ilginç hikayesi ise herkesi şaşkına çevirdi.
Araştırmacı Yazar Halit Develioğlu, “Bu camiyi yapan Osmanlı sarayının mutfak katibi Katip Sinan Efendi olduğunu biliyoruz. Katip Sinan Efendi hayırsever birisi olarak biliniyor. Bulunduğumuz bölge de o zamanlar medreselerin yoğun olduğu bir bölgedir. Hayırsever birisi olduğu için kendi parası ile buraya bir cami yaptırıyor. " dedi.
Develioğlu vasiyeti "Kendisi vasiyetinde öldüğü zaman caminin kubbesine gömün diyor. O zamanki vatandaşlar ona tamam deyip onu caminin haziresine gömüyorlar. Defnettikten sonra sabahleyin geldiklerinde mezar yeri eşilmiş, tabutun kubbeye çıktığını görüyorlar." sözleriyle anlattı.
Aynı olayın 3 kez yaşandığını belirten Develioğlu "Tekrar hazireye gömdüklerinde bu olay üç kez aynı şekilde yaşanıyor. Kubbeye tekrar çıkınca vatandaşlar dokunmuyor ve 600 yıldan beridir tabut kubbede duruyor. Dünyada eşi benzeri yoktur." diye konuştu.