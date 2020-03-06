İstanbul'da koronovirüs var iddiası! İran'dan tüyleri diken diken eden açıklama

Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüse ilişkin hafta için de Türkiye'nin bir çok yerinde şüpheli vakalara ilişkin haberler geldi. Bu vakalarla ilgili testler yapılırken, İstanbul'da virüs olduğuna dair spekülasyon dolu iddialar ortaya atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bana ulaşan bir bilgi yok. Umarım verilen bilgiler doğrudur ve İstanbulumuz bu hastalıktan etkilenmez ve hiçbir can kaybı yaşamayız” dedi. Dün Pendik'te bir kişinin devlet hastanesinde virüs şüphesiyle karantinaya alındığı iddia edilmişti.

4 ilde görülen koronovirüs şüphelisi kişilerin test sonuçlarına ilişkin bilgi de geldi. İşte Türkiye ve dünyadaki koronovirüse vakalarına ilişkin son durum: