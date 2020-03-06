İstanbul'da koronovirüs var iddiası! İran'dan tüyleri diken diken eden açıklama
TÜRKİYE'de 4 ilde görülen koronovirüs şüphelilerinin test sonuçları çıkarken, Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için son dakika açıklaması geldi. İran'da üst düzey bir isim ölürken, tüyleri ürperten açıklamada 26 Mart'a kadar nüfusun yüzde 40'ına yayılacak denildi. İtalya ise en korkunç günü yaşadı.
Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüse ilişkin hafta için de Türkiye'nin bir çok yerinde şüpheli vakalara ilişkin haberler geldi. Bu vakalarla ilgili testler yapılırken, İstanbul'da virüs olduğuna dair spekülasyon dolu iddialar ortaya atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bana ulaşan bir bilgi yok. Umarım verilen bilgiler doğrudur ve İstanbulumuz bu hastalıktan etkilenmez ve hiçbir can kaybı yaşamayız” dedi. Dün Pendik'te bir kişinin devlet hastanesinde virüs şüphesiyle karantinaya alındığı iddia edilmişti.
4 ilde görülen koronovirüs şüphelisi kişilerin test sonuçlarına ilişkin bilgi de geldi. İşte Türkiye ve dünyadaki koronovirüse vakalarına ilişkin son durum:
4 ildeki koronovirüs şüphelilerinin test sonuçları
Karabük, Balıkesir ve Sakarya'da umreden dönen 4 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Sakarya'daki vakada koronavirüse rastlanmazken, Karabük'teki çiftin sonuçları da çıktı. Karabük Valiliği çiftten koronovirüse rastlanmadığını duyurdu. Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde ise umreden dönen 3 kişi öksürük şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Sandıklı Kaymakamlığı hastaların genel durumlarının iyi olduğunu belirtip "İlçemizde Koronavirüs (COVID-19) vakası ya da şüphelisi bulunmamaktadır" duyurusu yaptı. İstanbul Singapur uçağında koronovirüslü bir Fransız vatandaşının çıkması sonrasında yurda gelen THY ekibi ise 14 günlük karantinaya alındı.
Fahrettin Koca : Avrupa'dan gelmesinden endişeliyiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgına ilişkin yaptığı son açıklamada 'Türkiye'de vaka görülmediğini belirtip, endişenini Avrupa olduğunu söyledi. Bakan Koca, şunları söyledi:
-Virüsün İtalya üzerinden tüm Avrupa'ya yayılması mümkün, bundan endişeliyiz. Biz baştan beri çok güçlü tedbirler aldık. Avrupa, komşu ülkeler başta tedbir almadılar, sonrasında bile işi ağırdan aldılar. Biz, virüsün ülkemize dışarıdan girmesine karşı mücadele ediyoruz. Yurt dışına mecburen çıkanlar olursa, dönüşte 14 gün kendilerini evlerinde izole etsinler."
İran'da ölü sayısı 124'e fırladı
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti; can kaybı 124'e, vaka sayısı 4 bin 747'ye yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, toplam vaka sayısının da 1234 artarak 4 bin 747'ye ulaştığını ifade etti. En çok vakaya Tahran, Gilan, Kum, Merkezi, Kazvin, Elburz ve İsfahan'da rastlandığını söyleyen Cihanpur, 15 bin 981 kişinin hastanelerde tutulduğu ve 913 kişinin iyileşerek taburcu edildiği bilgisini verdi.