İstanbul'da koronavirüs tedbirleri sonrası herkesin merak ettiği harita! İşte ilçe ilçe son durum
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da koronavirüs tablosu merak ediliyordu. 'Hayat Eve Sığar' uygulaması güncellendi, ilçelerdeki koronavirüs tablosundaki değişim dikkat çekti.
Dünya genelinde 2020 yılı başından bu yana etkilerini sürdürmeye devam eden koronavirüs salgını Türkiye'yi de etkiledi. Alınan önlemler ve gerçekleştirilen kısıtlamalar İstanbul'da olumlu yönde etkiler gösterdi. İstanbul'da kısıtlamalar öncesi koronavirüsün yoğun olduğu yani haritada kırmızı renkte olan ilçeler yeşile dönmeye başladı.
Yeni tip koronavirüs (COVİD-19)'la ilgili tüm Türkiye'de tedbirler uygulanmaya devam ederken, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması da güncellendi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre yayınlanan HES uygulamasında İstanbul'daki değişim dikkat çekti. Alınan tedbirlerden sonra İstanbul'da bazı ilçelerin kırmızıdan yeşile döndüğü gözlendi.
ARNAVUTKÖY
ATAŞEHİR