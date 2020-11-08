İstanbul'da koronavirüs salgını bitmez! Ne maske var ne mesafe
İSTANBUL koronavirüsün başkenti oldu... Türkiye genelindeki pastaların yüzde 40'ı İstanbul'da... Uzmanlar "yakında hastanelerde yer kalmayaak' uyarısı yapıyor. Ancak İstanbullu korona önlemlerini yok saymaya devam ediyor.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının son günlerde arttığı İstanbul'da dikkat çeken bir görüntü oluştu. Yoğun kalabalığın yaşandığı İstiklal Caddesi'nde maske takmayanlar da görüldü.
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Taksim Meydanı, koronavirüs öncesi günlerini aratmadı. Meydan ve İstiklal Caddesi, güzel hava nedeniyle vatandaşların akınına uğradı.
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Koronavirüs vakalarındaki artışa, sık sık yapılan kalabalık yerlerden uzak durulması uyarılarına rağmen cadde boyunca neredeyse mesafesiz kalabalık dikkat çekti.
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İşte İstiklal Caddesi'nden gelen ve korkutan o görüntüler...
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