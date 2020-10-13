İstanbul'da koronavirüs patlaması! Ankara'yı ikiye katladı artış yaz aylarına kadar sürecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul dışındaki illerde vaka sayılarının azaldığı şeklindeki açıklaması sonrası gözler İstanbul'a çevrildi. Sağlık bakanlığı raporlarına göre 28 Eylül-4 Ekim Türkiye genelinde koronavirüs tanısı konulan her 5 hastadan biri İstanbul'da... 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da bin 927 yeni hasta kaydedildi. Yine raporlara göre 1-9 Ekim tarihleri arasında İstanbul için açıklanan yeni vaka sayısı 3 binin üzerinde. İstanbul'da vakalar neden artıyor? İstanbul'daki Covid-19 vaka artışının ne zaman durması bekleniyor. İşte tüm ayrıntılar...