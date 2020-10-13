İstanbul'da koronavirüs patlaması! Ankara'yı ikiye katladı artış yaz aylarına kadar sürecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul dışındaki illerde vaka sayılarının azaldığını söyledi. Covid-19 salgınında Ankara ve İstanbul’da roller değişti. Ankara’daki ani dalgalanma yavaşlayıp vaka sayıları azalırken, İstanbul artışa geçti. İstanbul’daki vaka sayısı Ankara’nın iki katına çıktı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul dışındaki illerde vaka sayılarının azaldığı şeklindeki açıklaması sonrası gözler İstanbul'a çevrildi. Sağlık bakanlığı raporlarına göre 28 Eylül-4 Ekim Türkiye genelinde koronavirüs tanısı konulan her 5 hastadan biri İstanbul'da... 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da bin 927 yeni hasta kaydedildi. Yine raporlara göre 1-9 Ekim tarihleri arasında İstanbul için açıklanan yeni vaka sayısı 3 binin üzerinde. İstanbul'da vakalar neden artıyor? İstanbul'daki Covid-19 vaka artışının ne zaman durması bekleniyor. İşte tüm ayrıntılar...
Covid-19'da Ankara ve İstanbul’da roller değişti
Koronavirüs salgınında Ankara’daki ani dalgalanma yatışırken, İstanbul artışa geçti. İstanbul’daki vaka sayısı Ankara’nın iki katına çıktı. İstanbul çevresindeki illeri de tetikleyeceği için aralık ayına kadar tüm önlemlere devam edilmesi planlanıyor.
Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümette yapılan toplantılarda, pandemide sonbahar-kış tablosu değerlendirildi.
Eylülün ilk 10 gününde Ankara’da yaşanan büyük dalgalanma durağana geçti.