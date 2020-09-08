İstanbul'da koronavirüs önlemlerini hiçe sayıldı! Verdikleri cevaplar pes dedirtti

Koronavirüs vakalarının arttığı bugünlerde tepki çeken görüntüler gelmeye devam ediyor. Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarında yapılan çekimlerde tek ya da gruplar halinde dolaşan turistler içinde de az sayıda maske takan, sosyal mesafeye dikkat eden kişi yer aldı.