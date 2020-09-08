İstanbul'da koronavirüs önlemlerini hiçe sayıldı! Verdikleri cevaplar pes dedirtti
İSTANBUL'a gelen çok sayıda turistin, koronavirüs önlemleri arasındaki maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü.
Koronavirüs vakalarının arttığı bugünlerde tepki çeken görüntüler gelmeye devam ediyor. Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarında yapılan çekimlerde tek ya da gruplar halinde dolaşan turistler içinde de az sayıda maske takan, sosyal mesafeye dikkat eden kişi yer aldı.
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Kameraları karşısında gören bazı turistler özür dileyerek çantalarındaki maskelerini çıkarıp takarken, bazıları aldırış etmeyip maske takmadan yoluna devam etti.
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Ayasofya Meydanı'nda maskesiz dolaşan gruptan, erkek bir turist, kamerayı görünce maskesini taktı.
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Bazı turistlerin de maske takmadan, sosyal mesafeye uymadan toplu fotoğraf çekmeleri kameralara yansıdı.
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