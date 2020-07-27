İstanbul'da koronavirüs atıkları ne oluyor? İşte detaylar

Görevli personellerin enfeksiyon kontrol komitesi ve çevre birimi tarafından yılda 2 defa özel bir eğitimden geçirildiğini söyleyen İhsan Papakçı "Bu işte görev alan personelimizi korumak için azami derecede dikkat gösteriyoruz. Hatta bu süreçten önce atıkları tartarak teslim ediyorduk. Ancak, bu dönemde mümkün olduğunda personelimizin bu atıklara temasını azaltmak için tartı işleminden vazgeçtik" diye konuştu.