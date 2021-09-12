BIST 1.439
DOLAR 8,46
EURO 10,01
ALTIN 486,11

İstanbul'da korkutan yangın! Avcılar'da geri dönüşüm merkezi alev alev yandı

İstanbul'da korkutan yangın! Avcılar'da geri dönüşüm merkezi alev alev yandı

AVCILAR'da geri dönüşüm merkezinde plastik atıkların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında hasar meydana geldi.

İstanbul'da korkutan yangın! Avcılar'da geri dönüşüm merkezi alev alev yandı

Yangın, saat 05.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Selvi Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm merkezinde çıktı. Plastik malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanların çıktığını gören iş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

16
İstanbul'da korkutan yangın! Avcılar'da geri dönüşüm merkezi alev alev yandı

30 dakikalık çalışmayla söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi. 

26
İstanbul'da korkutan yangın! Avcılar'da geri dönüşüm merkezi alev alev yandı
36
İstanbul'da korkutan yangın! Avcılar'da geri dönüşüm merkezi alev alev yandı
46