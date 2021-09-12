İstanbul'da korkutan yangın! Avcılar'da geri dönüşüm merkezi alev alev yandı

Yangın, saat 05.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Selvi Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm merkezinde çıktı. Plastik malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanların çıktığını gören iş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.