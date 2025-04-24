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İstanbul'da korkutan bir deprem daha oldu her yerden hissedildi

İstanbul'da korkutan bir deprem daha oldu her yerden hissedildi

İstanbul'da deprem fırtınası dinmiyor. İstanbul'da Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında bu sabah saat 07.19'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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İstanbul'da Büyükçekmece açıklarında bu sabah saat 07.19'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, şehrin her yerinden hissedildi.

Deprem, Marmara denizinde 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Marmara Denizi'nde 6 saatte 3 deprem

Korkutan bu depremden önce Marmara Denizi sallanmaya devam etti. Büyüklükleri gece yarısından sabaha kadar olmak üzere biri 3.9 ikisi 3.7 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi.

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