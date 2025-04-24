İstanbul'da korkutan bir deprem daha oldu her yerden hissedildi

İstanbul'da deprem fırtınası dinmiyor. İstanbul'da Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında bu sabah saat 07.19'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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İstanbul'da Büyükçekmece açıklarında bu sabah saat 07.19'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, şehrin her yerinden hissedildi.

Deprem, Marmara denizinde 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Marmara Denizi'nde 6 saatte 3 deprem

Korkutan bu depremden önce Marmara Denizi sallanmaya devam etti. Büyüklükleri gece yarısından sabaha kadar olmak üzere biri 3.9 ikisi 3.7 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi.