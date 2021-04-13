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İstanbul'da korkunç oran! İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.

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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 804,97, Ankara'da 419,06, İzmir'de 304,07 oldu.

Haftalık verilere göre Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller; Şırnak, Hakkari, Van, Şanlıurfa ve Mardin 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

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