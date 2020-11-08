İstanbul'da korku dolu anlar! 9 katlı binanın çatısında ne varsa aşağıya attı derdi neymiş

İstanbul Kağıthane'de bugün ilginç anlar yaşandı. Olay, Gültepe Ortabayır Mahallesi Oto Çıkmazı Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Cevat Küloğlu, 9 katlı bir binanın çatısına çıktı. Tişörtünü çıkararak yarı çıplak şekilde çatıda dolaşmaya başlayan Küloğlu, kendisini fark eden vatandaşlara doğru bağırarak intihar edeceğini söyledi.