İstanbul'da korku dolu anlar! 9 katlı binanın çatısında ne varsa aşağıya attı derdi neymiş
KAĞITHANE'de, 9 katlı binanın çatısına intihar amacıyla çıkan bir kişi, eline geçirdiği mermer ve inşaat malzemelerini yola attı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kişi, polisin 1 saat süren çabaları sonucu ikna edilerek aşağı indirildi.
İstanbul Kağıthane'de bugün ilginç anlar yaşandı. Olay, Gültepe Ortabayır Mahallesi Oto Çıkmazı Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Cevat Küloğlu, 9 katlı bir binanın çatısına çıktı. Tişörtünü çıkararak yarı çıplak şekilde çatıda dolaşmaya başlayan Küloğlu, kendisini fark eden vatandaşlara doğru bağırarak intihar edeceğini söyledi.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alarak, binanın bulunduğu alanı şeritle kapattı.
Polis ve kendisini izleyen vatandaşların ikna çabalarına karşılık vermeyen Cevat Küloğlu, sık sık çatı kenarına gelerek eline geçirdiği mermer ve inşaat malzemelerini yola attı.
İkna çabalarının sonuç vermemesi üzerine itfaiye ekipleri hava yastığı açarak, Küloğlu'nun çatıdan atlamasına karşın tedbir aldı.