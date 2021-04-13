İstanbul'da korku dakikaları! Beşiktaş'ta beton mikseri 6 katlı binaya saplandı
İSTANBUL Beşiktaş'ta bugün inanılmaz bir kaza yaşandı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, 6 katlı binanın ikinci katına saplandı. Binada yaşayanlar şok oldu....
Beşiktaş, Dikilitaş Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri 6 katlı binaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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Beton mikserinin havada asılı kaldığı görülürken, kaza anında bina skinleri büyük panik yaşadı.
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Binada oturanlar, o anda deprem olduğunu sandıklarını söylediler...
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