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İstanbul'da korku dakikaları! Beşiktaş'ta beton mikseri 6 katlı binaya saplandı

İstanbul'da korku dakikaları! Beşiktaş'ta beton mikseri 6 katlı binaya saplandı

İSTANBUL Beşiktaş'ta bugün inanılmaz bir kaza yaşandı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, 6 katlı binanın ikinci katına saplandı. Binada yaşayanlar şok oldu....

İstanbul'da korku dakikaları! Beşiktaş'ta beton mikseri 6 katlı binaya saplandı

Beşiktaş, Dikilitaş Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri 6 katlı binaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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İstanbul'da korku dakikaları! Beşiktaş'ta beton mikseri 6 katlı binaya saplandı

Beton mikserinin havada asılı kaldığı görülürken, kaza anında bina skinleri büyük panik yaşadı.

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İstanbul'da korku dakikaları! Beşiktaş'ta beton mikseri 6 katlı binaya saplandı

Binada oturanlar, o anda deprem olduğunu sandıklarını söylediler...

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