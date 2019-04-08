İstanbul'da köprüden atlayarak intihar eden kişiyi arama çalışmaları sürüyor

İSTANBUL'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden atlayarak intihar eden bir kişi, ekiplerin tüm aramalarına rağmen bulunamadı. Arama çalışmaları sürüyor.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da köprüden atlayarak intihar eden kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Sayfa 1

İSTANBUL 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde meydana gelen olayda; henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, geldiği aracı yolun ortasına bırakarak kendini köprüden aşağıya atarak intihar etti.

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İstanbul'da köprüden atlayarak intihar eden kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Sayfa 2

O sırada köprüden geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye deniz polisleri, sahil güvenlik ve kıyı emniyeti sevk edildi.

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İstanbul'da köprüden atlayarak intihar eden kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Sayfa 3

Ekipler, köprüden atlayan kişiyi uzun süre denizde aradı.

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İstanbul'da köprüden atlayarak intihar eden kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Sayfa 4

Fakat intihar eden kişiden bir ize rastlanamadı.

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