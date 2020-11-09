İstanbul'da kiralık evlere talep patladı en düşük kira 650 TL! İşte semt semt ev fiyatları

İstanbul'da kiralar her geçen gün yükseliyor. Ev fiyatlarının artmasıyla birlikte kiralarda da artış yaşanıyor. Deprem korkusu da yeni konutlara olan talebi artırdı. Bu durum nedeniyle eski konutların kiraları sabit kalırken yeni konutlar kiraları tırmanmaya başladı. İstanbul'da en ucuz kira 650 lirayken en yüksek kira semte göre değişiklik gösterse de 20 bin liralara kadar yükseliş gözlemleniyor.

İşte en ucuz ve en yüksek kiralar: