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İstanbul'da kiralık evlere talep patladı en düşük kira 650 TL! İşte semt semt ev fiyatları

İSTANBUL'da kiralık konutlara talep artıyor. Deprem gerçeği ile yüzleşmemek için birçok kişi yeni konutlara taşınmaya başladı. Bu durum da kira fiyatlarında yükseliş yaşattı.

İstanbul'da kiralar her geçen gün yükseliyor. Ev fiyatlarının artmasıyla birlikte kiralarda da artış yaşanıyor. Deprem korkusu da yeni konutlara olan talebi artırdı. Bu durum nedeniyle eski konutların kiraları sabit kalırken yeni konutlar kiraları tırmanmaya başladı. İstanbul'da en ucuz kira 650 lirayken en yüksek kira semte göre değişiklik gösterse de 20 bin liralara kadar yükseliş gözlemleniyor.

İşte en ucuz ve en yüksek kiralar:

139

Arnavutköy

En ucuz: 650

En pahalı: 3500 lira

239

Avcılar

En ucuz: 1200 lira

En pahalı: 3500 lira

339

Bağcılar

En ucuz: 1250 lira

En pahalı: 4750 lira

439