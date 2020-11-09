İstanbul'da kiralık evlere talep patladı en düşük kira 650 TL! İşte semt semt ev fiyatları
İSTANBUL'da kiralık konutlara talep artıyor. Deprem gerçeği ile yüzleşmemek için birçok kişi yeni konutlara taşınmaya başladı. Bu durum da kira fiyatlarında yükseliş yaşattı.
İstanbul'da kiralar her geçen gün yükseliyor. Ev fiyatlarının artmasıyla birlikte kiralarda da artış yaşanıyor. Deprem korkusu da yeni konutlara olan talebi artırdı. Bu durum nedeniyle eski konutların kiraları sabit kalırken yeni konutlar kiraları tırmanmaya başladı. İstanbul'da en ucuz kira 650 lirayken en yüksek kira semte göre değişiklik gösterse de 20 bin liralara kadar yükseliş gözlemleniyor.
İşte en ucuz ve en yüksek kiralar:
139
Arnavutköy
En ucuz: 650
En pahalı: 3500 lira
239
Avcılar
En ucuz: 1200 lira
En pahalı: 3500 lira
339
Bağcılar
En ucuz: 1250 lira
En pahalı: 4750 lira
439