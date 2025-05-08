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İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Zirvesi! Bakan Kurum açıkladı:İstanbul'da acilen dönüşmesi gereken 600 bin bina var

İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Zirvesi! Bakan Kurum açıkladı:İstanbul'da acilen dönüşmesi gereken 600 bin bina var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum "61 bin bağımsız bölümün az hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi. Bakan Kurum, İstanbul'da acilen dönüşmesi gereken 600 bin konut olduğunu dile getirdi.

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İstanbul'da 39 ilçenin belediye başkanının davet edildiği "Kentsel Dönüşüm Zirvesi", Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında yapılıyor.

Burada yaptığı konuşmada İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6.2 şiddetindeki depreme değinen Kurum "452 bin ev ve iş yerimizin tespitleri hızlı bir şekilde yapıldı. 61 bin bağımsız bölümün az hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.

İstanbul'da acil bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu söyleyen Bakan Kurum '600 bin riskli konut var' dedi.

TÜM BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇAĞRI

Tüm belediye başkanlarımızı bu sürece sahip çıkmaya çağırıyoruz. Böylesine hayati bir meselede vatandaşımızın kaygılarını, bilgi kirliliği ile istismar etmeye çalışmak emin olun bu ülkeye bu şehrin insanlarına yapılabilecek en büyük kötülüktür.

Ayrıntılar gelecek...

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