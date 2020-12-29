İstanbul'da 'karım canlı bomba listesinde' deyip kızgın bıçakla işkenceyi savundu

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mert Akın, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, “Ben, eşimin bunu kendisinin yaptığını düşünüyorum. Ben kendisinden daha önce birçok kez ayrılmak istedim. Beni, kendisiyle ve çocuklarımla tehdit etti. Beni her şekilde korkutuyordu." dedi.