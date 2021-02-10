İstanbul'da kar yağışının günü belli oldu! Meteoroloji çok sayıda kente kar alarmı verdi
Meteoroloji güncel hava durumu raporunu geçti. Bugün Marmara bölgesinin sağanak yağışa teslim olması bekleniyor. Kar yağışının tekrar İstanbul'a döneceğini açıklayan meteoroloji heyecanla beklenen günü verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Konya ve Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Muş'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
Karın İstanbul'a düşeceği gün: Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunda ise 14 Şubat pazar günü birçok kentte kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren düşmesi ve İstanbul dahil çok sayıda kentte kar yağışları görülmesi bekleniyor.