İstanbul'da kar yağışı uçuş seferleri iptal Atilla Saral uçakta Şafak Sezer trafikte mahsur kaldı!
İSTANBUL kar yağışı son dakika haberlerine göre uçuş seferleri iptal edildi kara trafiği ise resmen durdu. Oyuncu Atilla Saral 8.5 saat uçakta, Şafak Sezer ise trafikte mahsur kalıp yardım istedi!
İSTANBUL'da kar yağışı son durum haberlerine göre hem uçak seferleri iptal edildi hem de trafik kilitlendi. Ünlü oyuncu Atilla Saral İstanbul'da 8,5 saat uçağın içinde mahsur kalırken, meslektaşı Şafak Sezer de 6 saat boyunca İstanbul- İstoç mevkiinde yolda mahsur kaldı. Şafak Sezer, Twitter ve Instagram'dan paylaştığı videolarla devlet yetkililerinden yardım istedi.
Ünlü oyuncu Atilla Saral, İstanbul'dan İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek için bindiği uçakta mahsur kaldı. Kar nedeniyle 8.5 saat uçakta kalan Saral, o anları Instagram'dan yayınlayarak "Çok zor çok" ifadelerini kullandı.
Eşi İnci Türkay ile İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşen oyuncu Atilla Saral, İstanbul'da mahsur kaldı. Londra'ya gitmek için uçağa binen Saral, etkili olan kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.
"Büyük fırtına 8.5 saat uçakta mahsur kaldık. Hala beklemedeyiz"
Uçağın içinde 8.5 saat kalan Atilla Saral, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Saral, uçağından içinden yapılan çalışmaları yayınlayıp, "Büyük fırtına 8.5 saat uçakta mahsur kaldık. Hala beklemedeyiz. Çok zor çok" diye yazdı.