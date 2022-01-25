İstanbul'da kar yağışı uçuş seferleri iptal Atilla Saral uçakta Şafak Sezer trafikte mahsur kaldı!

İSTANBUL'da kar yağışı son durum haberlerine göre hem uçak seferleri iptal edildi hem de trafik kilitlendi. Ünlü oyuncu Atilla Saral İstanbul'da 8,5 saat uçağın içinde mahsur kalırken, meslektaşı Şafak Sezer de 6 saat boyunca İstanbul- İstoç mevkiinde yolda mahsur kaldı. Şafak Sezer, Twitter ve Instagram'dan paylaştığı videolarla devlet yetkililerinden yardım istedi.