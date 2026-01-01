BIST 11.262
DOLAR 42,96
EURO 50,58
ALTIN 5.966,21
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu Sarıyer ve Beykoz'da bazı araçlar yolda kaldı

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu Sarıyer ve Beykoz'da bazı araçlar yolda kaldı

İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi.

Abone ol

Meteorolojinin kent için uyarılarının ardından beklenen kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladı.

Avrupa Yakası'nda Sarıyer ve Arnavutköy'de şiddetini artıran kar, yolları, evlerin çatılarını ve arabaların üstünü beyaz örtüyle kapladı.

Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde araçlar kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da kayarak ilerledi. Kar, bölgede trafik yoğunluğuna da neden oldu.

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu Sarıyer ve Beykoz'da bazı araçlar yolda kaldı - Resim: 0

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkisinde de bazı araçlar yolda kaldı. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek beklemeye başladı.

Kar küreme araçlarının çalışma yürüttüğü yolda, tuzlama çalışması da yapılıyor.

Anadolu Yakası'nda da Beykoz, Ümraniye ve Çekmeköy'de etkisini artırarak devam eden kar yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu Sarıyer ve Beykoz'da bazı araçlar yolda kaldı - Resim: 1

Araçların güçlükle ilerlediği Beykoz'da yolda kalan araçları, vatandaşlar iterek hareket ettirdi.

Karla kaplı rampaları çıkamayan araçlar, yolda kuyruk oluşturdu. İlçenin yüksek kesimlerindeki bazı bölgelerde kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı görüldü.

İlçede bazı noktalarda maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde de görüş mesafesi düşmesi nedeniyle sürücüler, araçlarıyla yavaş ilerledi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da yeni yılı denize girerek karşıladılar
İstanbul'da yeni yılı denize girerek karşıladılar
Sağlık Bakanı Memişoğlu İstanbul'da yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti
Sağlık Bakanı Memişoğlu İstanbul'da yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti
New York'un seçilmiş Belediye Başkanı, Kur'an-ı Kerim ile yemin edecek
New York'un seçilmiş Belediye Başkanı, Kur'an-ı Kerim ile yemin edecek
Milli Piyango'da büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu
Milli Piyango'da büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye
THY ve AJet seferleri iptal edildi! Peş peşe açıklama geldi
THY ve AJet seferleri iptal edildi! Peş peşe açıklama geldi
Bakan Şimşek 2025 yılı ekonomi görünümünü değerlendirdi
Bakan Şimşek 2025 yılı ekonomi görünümünü değerlendirdi
Resmi Gazete'de yayınlandı: Maktu harç tutarları yüzde 18,95 artırıldı
Resmi Gazete'de yayınlandı: Maktu harç tutarları yüzde 18,95 artırıldı
Galatasaray'da ayrılık! Görevini resmen bıraktı
Galatasaray'da ayrılık! Görevini resmen bıraktı
Türkiye'den Çin kararı: 2 Ocak'tan itibaren vize kaldırıldı!
Türkiye'den Çin kararı: 2 Ocak'tan itibaren vize kaldırıldı!
Motorin ve benzinde ÖTV zam oranı belli oldu! Pompa fiyatları değişti
Motorin ve benzinde ÖTV zam oranı belli oldu! Pompa fiyatları değişti
Erdoğan'dan Mehmetçik'e yeni yıl mesajı: Teröre müsaade etmeyeceğiz
Erdoğan'dan Mehmetçik'e yeni yıl mesajı: Teröre müsaade etmeyeceğiz