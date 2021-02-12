İstanbul'da kar yağışı başladı! Pazar günü çok fena olacak 1 metre kar yağacak deniyor

İstanbul'da kar yağışı başladı. Günlerdir meteoroloji ve uzmanlardan “İstanbul’u günlerce esir alacak bir kar geliyor” uyarıları yapılıyordu. Kimi meteoroloji uzmanları ise 1987'deki gibi bir kar felaketi uyarısı yaptı. Meteoroloji uzmanlarının çoğu yoğun bir kar yağışı bekliyorlar ancak 1987 kışı gibi bir yağış olmayacağını söylüyorlar. “Felaket halini almasa da kuvvetli yağış geliyor” diyen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Deniz Demirhan tahminlerini gün gün anlattı.