İstanbul'da kar yağışı başladı! Pazar günü çok fena olacak 1 metre kar yağacak deniyor
İSTANBUL'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kentin yüksek kesimlerinde görülen kar yağışının pazar günü yoğunlaşacağı uyarıları yapılıyor. 1 metre kar yağacak denilen İstanbul'da gün gün neler olacağını meteoroloji uzmanları açıkladı. İşte 1987 kışına benzetilen kar yağışıyla ilgili tahminler...
İstanbul'da kar yağışı başladı. Günlerdir meteoroloji ve uzmanlardan “İstanbul’u günlerce esir alacak bir kar geliyor” uyarıları yapılıyordu. Kimi meteoroloji uzmanları ise 1987'deki gibi bir kar felaketi uyarısı yaptı. Meteoroloji uzmanlarının çoğu yoğun bir kar yağışı bekliyorlar ancak 1987 kışı gibi bir yağış olmayacağını söylüyorlar. “Felaket halini almasa da kuvvetli yağış geliyor” diyen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Deniz Demirhan tahminlerini gün gün anlattı.
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Deniz Demirhan özellikle İstanbul’u ve Marmara’yı bekleyen kar yağışının ayrıntılarını anlattı. Kuvvetli bir kar yağışı olacağını tahmin ettiklerini ancak bunun bir ‘felaket’ halini alacağını düşünmediklerini belirten Demirhan, “Verilere bakarak bu yağışın güçlü, tatmin edici ve gerçek bir kış mevsiminin genel özelliklerini yansıtan bir yağış olacağını tahmin edebiliriz” dedi. Demirhan’ın günlük değerlendirmesi ise şöyle:
Meteoroloji tahmin değiştirmişti
Meteoroloji dün, hava tahminlerini değiştirmiş ve pazar günün beklenen kar yağışının bugün sabah başlayacağını duyurmuştu. Meteorolojinin dediği oldu ve İstanbul'da kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde sulu kar yağışı görülecek, akşam saatlerinden itibaren ise kar başlamış olacak.
Son yılların en iyi kar yağışı olacak
Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda harita paylaştı ve pazar günü turuncu ve kırmızı renkli alanların son yılların en iyi kar yağışını alacağını duyurdu.