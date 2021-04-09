İstanbul'da kar yağışı! Baharın ortasında kış geldi işte sıcaklıkların yükseleceği tarih
TÜRKİYE, baharın ortasında kışı yaşıyor. Aniden bastıran soğuklarla birlikte birçok kentte kar yağışı etkili oldu. İstanbul'da da dolu ve sulu kar yağışı beraber geldi. Peki sıcaklıkları 10 derece birden düşüren soğuk hava dalgası yurdu ne zaman terk edecek? 5 günlük hava raporuyla birlikte yanıt verdik...
Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava dalgası gelecek hafta başına kadar kendini göstermeye devam edecek, yağışlar sürerken hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin altında seyredecek.
Gelecek hafta ortasından itibaren soğuk ve yağışlı hava yurdu terk ederek yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. Yağışlar adım adım doğuya kayarak yurttan çıkış yapacak.
Yağmur ve kar birkaç gün daha yurtta
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda gök gürültülü sağanak ile birlikte yerel dolu yağışı görülmesi bekleniyor.