İstanbul'da kaputu açık ilerleyen taksi şaşkınlığı

İstanbul'da kaputu açık ilerleyen taksi şaşkınlığı

İSTANBUL'da kaputu açık halde hızla ilerleyen taksi görenleri şaşkına çevirdi. Önündeki hasardan kaza yaptığı anlaşılan taksi sürücüsü, açık kaputun altındaki aralıktan yola bakarak ilerlemeye devam etti.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da kaputu açık ilerleyen taksi şaşkınlığı - Sayfa 1

İSTANBUL Yeşilköy Atatürk Havalimanı mevkiinde kaputu açık halde seyreden taksi, görenleri hayrete düşürdü.

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İstanbul'da kaputu açık ilerleyen taksi şaşkınlığı - Sayfa 2

O anlar ise kameralara yansıdı.

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İstanbul'da kaputu açık ilerleyen taksi şaşkınlığı - Sayfa 3

Yeşilköy Atatürk Havalimanı mevkiinde trafikte seyir halinde olan sürücüler, bir taksinin en sağ şeritten tuhaf bir şekilde gittiğini fark etti.

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İstanbul'da kaputu açık ilerleyen taksi şaşkınlığı - Sayfa 4

Taksinin önüne geçen sürücü, aracın kaputunun açıldığını ve bu şekilde seyrettiğini gördü.

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