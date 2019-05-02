İstanbul'da kaputu açık ilerleyen taksi şaşkınlığı
İSTANBUL'da kaputu açık halde hızla ilerleyen taksi görenleri şaşkına çevirdi. Önündeki hasardan kaza yaptığı anlaşılan taksi sürücüsü, açık kaputun altındaki aralıktan yola bakarak ilerlemeye devam etti.
İhlas Haber Ajansı
İSTANBUL Yeşilköy Atatürk Havalimanı mevkiinde kaputu açık halde seyreden taksi, görenleri hayrete düşürdü.
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O anlar ise kameralara yansıdı.
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Yeşilköy Atatürk Havalimanı mevkiinde trafikte seyir halinde olan sürücüler, bir taksinin en sağ şeritten tuhaf bir şekilde gittiğini fark etti.
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Taksinin önüne geçen sürücü, aracın kaputunun açıldığını ve bu şekilde seyrettiğini gördü.
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