İstanbul'da kafenin tuvaletinde gizli kamera rezaleti! Meğer garsonun...

İSTANBUL Fatih'te arkadaşlarıyla gittiği bir mekânda tuvalete giren genç kız, lavabonun üstünde gizlice yerleştirilmiş kamera düzeneği buldu. Düzeneğin, kafede çalışan garsonun telefonuna bağlı olduğu tespit edildi.

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İstanbul Fatih'te bulunan ünlü bir kafeye 12 Mayıs günü arkadaşlarıyla birlikte giden 24 yaşındaki Merve B. bir süre sonra kafenin tuvaletine girdi. Genç kız, aynanın üst tarafından klozeti gösterir şekilde hazırlanmış bir kamera düzeneği olduğunu fark etti. Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre düzeneği ortaya çıkaran genç kız, kafenin müdürüne durumu sorarak polisleri aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, düzeneğin bağlı olduğu telefonu tespit etti.

Beğendiği için yapmış!

Telefon kafede garsonluk yapan 18 yaşındaki Nurullah N.'ye aitti. Gözaltına alınan genç işçi, söz konusu kafede çalıştığını, olay günü kız erkek ortak kullanım olan tuvalete telefonunun kamera kaydını açarak üst kısma gizlediğini ve oradan ayrıldığını anlattı.

Genç kızı beğendiği için sadece onun videosunu çekmek amacı ile böyle bir şey yaptığını ve pişman olduğunu ifade eden garson, ifadesi sonrası tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. 18 yaşındaki Nurullah N. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık, tutuklu genç hakkında 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.