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İstanbul'da kadınların uygunsuz görüntülerini çeken çok sayıda şüpheli yakalandı

İstanbul'da kadınların uygunsuz görüntülerini çeken çok sayıda şüpheli yakalandı

İSTANBUL'da kadınların uygunsuz görüntülerini çekip sosyal medyadan paylaştıkları tespit edilen 24 yabancı uyruklu şüpheli adreslerine yapılan operasyonla yakalandı. Şahıslardan 7'si tutuklandı.

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İSTANBUL'da sokaklarda kadınların uygunsuz görüntülerini gizlice çeken şahıslara yönelik polis ekipleri tarafından çalışmalar gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü konuya yönelik açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre; Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından sokakta kadınların gizlice görüntüsünü çekip, sosyal medya hesaplarında yayınlayan yabancı uyruklu şüphelilere operasyon düzenlendi. 19'u Pakistan, 5'i diğer uyruklardan olmak üzere toplam 24 kişi adreslerine yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik, cinsel taciz, özel hayatın gizliliğini ihlal, hayasızca hareketlerde bulunmak, Türkiye Cumhuriyeti kurum ve organlarını aşağılama, kişisel verilerin hukuka aykırı kayıt altına alınması ve hukuka aykırı yayınlanması' suçlarından işlem yapıldı. Şüphelilerden 17'si sınır dışı edildi. Hakim karşısına çıkan 7 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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