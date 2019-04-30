İstanbul'da kadın pilotun sır ölümü

Olay saat 12.00 sıralarında 2. Kısım Mahallesi, Okyanus Caddesi üzerinde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 21 katlı binanın 9'uncu katında oturan 35 yaşındaki pilot Gökselin Türkel, dairenin camından bilinmeyen nedenden dolayı aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.